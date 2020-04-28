Микки Рурк закончил съемки в новом фильме, несмотря на коронавирус

Американский актер Микки Рурк закончил съемки в фэнтезийном фильме ужасов «Warhunt» («Военная охота»), несмотря на пандемию коронавируса. Об этом пишет Variety.

По данным издания, правительство Латвии, в которой прошли съемки, дало разрешение съемочной группе завершить работу над картиной при условии соблюдения мер безопасности. По словам режиссера ленты Мауро Боррелли, актеры и члены съемочной группы быстро приспособились к мерам безопасности, и выполнили свою работу эффективно.

«Я прибыл в Ригу на съемки. Из-за этого COVID-19 чуть все не вышло из-под контроля. Однако в итоге было замечательно», — рассказал Рурк.

По словам продюсера картины Ю-Фай Суэн, что график актера был изменен, так как Латвия собиралась закрывать авиасообщение с другими странами. Он добавил, что Рурк в связи с этим прилетел в Ригу пораньше.

В фильме будет рассказана история о том, как американские солдаты во время Второй мировой войны выполняют секретное задание, но оказываются в ловушке. В результате им приходится сражаться не только с нацистами, но и с местной ведьмой.

Информации о дате выхода ленты в прокат пока нет.