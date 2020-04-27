«Союзмультфильм» ответил на предложение Японии по правам на Чебурашку

В киностудии «Союзмультфильм» удивились предложению японской компании обсудить условия контракта на использование прав на Чебурашку.

«Мы видели комментарии [японской стороны] и были им крайне удивлены. Контакт с японской компанией был прерван в 2018 году после визита ее представителей в Россию», — пояснили «Газете.Ru» в пресс-службе киностудии.

При этом в «Союзмультфильме» подтвердили готовность к переговорам с японской стороной.

«Мы с интересом относимся к различным творческим подходам к образам легендарных героев и заинтересованы в их популяризации, однако мы считаем, что этот процесс должен проходить на законных и справедливых условиях. Тем более, в этом случае речь идет о цикле мультфильмов, который стал неотъемлемой частью отечественного культурного кода. Сотрудничество не должно ущемлять права сторон – только в такой тональности мы можем продолжить взаимодействие», — заключили в пресс-службе.

Японская компания Cheburashka Project LLP имеет исключительную лицензию на мультфильмы, а также на образы героев «Чебурашки» за пределами стран бывшего СССР. Компания заявляет, что лицензия действует до 2023 года.

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