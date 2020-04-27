Продюсер Дмитрий Найденов умер от пневмонии

Креативный продюсер радиостанции «Звезда» Дмитрий Найденов скончался на 43-м году жизни, сообщила радиостанция в Facebook.

Полторы недели назад он был госпитализирован с пневмонией. Врачи боролись за его жизнь, но спасти не смогли.

Дмитрий Найденов работал на радиостанции «Звезда» более десяти лет. Был автором множества выпусков программ «Исторические заметки», «Была история», «Как мы устроены» и др.

О месте и дате прощания и похорон Дмитрия Найденова пока не сообщается.