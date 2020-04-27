Марат Башаров показал сына в первом после скандального эфира посте

<img src="//img.gazeta.ru/files3/49/12594049/RIAN_5479404.HR-pic905-895x505-29140.jpg">

Актер и телеведущий Марат Башаров опубликовал первый после скандального эфира шоу «Секрет на миллион» пост в Instagram.

В публикации он показал сына Марселя от третьей жены Елизаветы Шевырковой. Мальчик держит в руках игрушечные права. «Сдаем на права! Открыли вторую категорию! С глазами», — подписал кадр он.

В передаче Марат признался, что поднимал руку на своих жен. В записи участвовала его первая супруга Елизавета Круцко. Теперь активисты требуют лишить актера звания заслуженного артиста Татарстана и госпремии РФ.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Башарова требуют лишить звания заслуженного артиста Татарстана и госпремии

— Марат Башаров опубликовал запись скандала с женой

— Башаров поддержал Хаматову после травли из-за сериала «Зулейха открывает глаза»