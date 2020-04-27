Марат Башаров показал сына в первом после скандального эфира посте

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Актер и телеведущий Марат Башаров опубликовал первый после скандального эфира шоу «Секрет на миллион» пост в Instagram.

В публикации он показал сына Марселя от третьей жены Елизаветы Шевырковой. Мальчик держит в руках игрушечные права. «Сдаем на права! Открыли вторую категорию! С глазами», — подписал кадр он.

В передаче Марат признался, что поднимал руку на своих жен. В записи участвовала его первая супруга Елизавета Круцко. Теперь активисты требуют лишить актера звания заслуженного артиста Татарстана и госпремии РФ.

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