Башарова требуют лишить звания заслуженного артиста Татарстана и госпремии

<img src="//img.gazeta.ru/files3/715/12594715/upload-RIAN_1045171.HR-pic905-895x505-97101.jpg">

Активисты потребовали лишить актера и телеведущего Марата Башарова звания заслуженного артиста Татарстана и Государственной премии РФ.

На портале change.org появилась петиция, авторы которой указывают на то, что Марат Башаров избивал своих жен и не скрывал этого. С третьей женой Елизаветой Шевырковой он развелся 21 марта 2019 года, до этого медики диагностировали у нее травмы.

Также авторы петиции привели в пример шоу «Секрет на миллион» с Маратом Башаровым в качестве гостя, в записи которого участвовала третья жена артиста Елизавета Круцко. «Ты что, по заднице не получала? Только потом ты сразу не бежала в травмпункт и к знакомым. А потом не требовала от меня двести тысяч евро и три квартиры. Такого же не было? Не было. Но получала? Получала», — сказал он, пожаловавшись на третью жену.

Пока Марат Башаров не комментировал эту инициативу.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Марат Башаров опубликовал запись скандала с женой

— Башаров поддержал Хаматову после травли из-за сериала «Зулейха открывает глаза»

— Башаров рассказал про сорванные украинские гастроли