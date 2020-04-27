Башарова требуют лишить звания заслуженного артиста Татарстана и госпремии
Активисты потребовали лишить актера и телеведущего Марата Башарова звания заслуженного артиста Татарстана и Государственной премии РФ.
На портале change.org появилась петиция, авторы которой указывают на то, что Марат Башаров избивал своих жен и не скрывал этого. С третьей женой Елизаветой Шевырковой он развелся 21 марта 2019 года, до этого медики диагностировали у нее травмы.
Также авторы петиции привели в пример шоу «Секрет на миллион» с Маратом Башаровым в качестве гостя, в записи которого участвовала третья жена артиста Елизавета Круцко. «Ты что, по заднице не получала? Только потом ты сразу не бежала в травмпункт и к знакомым. А потом не требовала от меня двести тысяч евро и три квартиры. Такого же не было? Не было. Но получала? Получала», — сказал он, пожаловавшись на третью жену.
Пока Марат Башаров не комментировал эту инициативу.
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