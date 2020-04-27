Экс-директор «Уральских пельменей» подал многомиллионный иск к бывшим коллегам

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Арбитражный суд Москвы зарегистрировал два иска экс-участника и директора шоу «Уральские пельмени» Сергея Нетиевского о взыскании в сумме более 71 млн руб. с ООО «Уральские пельмени продакшн», учрежденного восемью участниками шоу.

Как сообщает РИА «Новости», иски к производству пока не приняты, основания исковых требований не сообщаются. Третьим лицом в обоих исках указан телеканал СТС.

Нетиевский был директором ООО «Творческое объединение «Уральские пельмени», в 2011 году учрежденного на паритетных началах десятью участниками шоу, среди которых были Сергей Исаев, Вячеслав Мясников и др.

В 2015 году участники коллектива проголосовали за освобождение Нетиевского от должности директора, после этого между ним и бывшими коллегами начались судебные разбирательства.

Московское ООО «Уральские пельмени продакшн» было учреждено в 2015 году.

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