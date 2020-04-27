Лариса Долина назвала преимущество американского зрителя перед русским

Певица Лариса Долина в интервью «Известиям» рассказала о том, что американские зрители воспринимают музыку иначе, чем русские.

По словам Долиной, американцы — люди раскованные и везде ведут себя как хотят и как чувствуют, живо реагируя на происходящее на сцене. «Когда я играла на Бродвее в мюзикле «Чикаго», продюсер попросил меня произнести несколько слов по-русски, учитывая, что на спектаклях будут русские зрители. Это было здорово придумано и проходило на ура! Даже американцы реагировали! Наша публика будто боится своей реакции», — вспоминает Лариса Долина. Она также поделилась своими впечатлениями от публики на спектакле «Суини Тодд». «Весь он играется в зале, среди зрителей. Когда я приближалась к некоторым из них, они отстранялись — будто боялись, что я с ними что-то сделаю. Американцы отреагировали бы на это с точностью до наоборот», — уверена артистка.

Народной артистке России Ларисе Долиной 64 года. Долина — трехкратная обладательница Национальной российской премии «Овация», исполнительница хитов «Погода в доме», «Обижаюсь» и др.

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