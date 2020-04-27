Собчак стала обладательницей доли в крабовом бизнесе

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Телеведущая Ксения Собчак подтвердила данные о том. что стала владелицей доли в бизнесе по добыче крабов на Дальнем Востоке. Об этом сообщает сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Она не уточнила стоимость покупки, однако отметила, что приобретение для нее было «значительным».

Кроме того, Собчак добавила, что начала интересоваться рыбо- и крабодобывающей отраслями в 2016 году.

Телеведущая рассказала, что предложение о покупке доли получила от бизнесмена Игоря Соглаева, который занимается стратегическим управлением в бизнесе. Собчак сказала, что она является финансовым инвестором проекта.