Комания PepsiCo сняла с эфира рекламу с Региной Тодоренко

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Директор по коммуникациям PepsiCo в России Александр Костиков рассказал о том, что компания приняла решение о снятии рекламы с телеведущей Региной Тодоренко с эфира. Об этом сообщает телеканал «360».

Он отметил, что в компании были шокированы словами Тодоренко, а также расстроены в связи с принятым решением.

«Такие утверждения не соответствуют ценностям компании и ценностям ее брендов. Мы выступаем категорически против насилия в любых формах», — подчеркнул Костиков.

Директор по коммуникациям PepsiCo уточнил, что руководство компании принимает решение о дальнейшем сотрудничестве с телеведущей, которое будет озвучено позже.

В соответствии с решением о приостановке медиакомпании также было изменено оформление социальных сетей PepsiCo.

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