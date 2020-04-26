Умер автор культовых фотографий Высоцкого Леонид Лубяницкий

Умер русско-американский фотограф Леонид Лубяницкий. Об этом сообщает издание RUNYweb.

Он известен фотографиями Владимира Высоцкого, Иосифа Бродского, Михаила Барышникова, Мстислава Ростропович, Ричарда Никсона, Пеле и Артура Миллера.

19 апреля ему исполнилось 82 года. В последние годы жизни он бородся с раком и проводил время в реабилитационном центре на Верхнем Ист-Сайде в Нью-Йорке.

Леонид Лубяницкий – фотограф в третьем поколении. Он дружил с поэтом Иофисом Бродским и был учителем фотографии известного танцовщика Михаила Барышникова.