Звезды «Кухни» и «Физрука» на карантине и ужасы райского острова в Okko

Онлайн-кинотеатр Okko анонсировал программу на понедельник, 27 апреля.

В понедельник состоится онлайн-премьера фильма «Остров фантазий» — хоррор-ремейка популярного в 70-е годы одноименного сериала. Загадочный мистер Рорк на тропическом острове устроил курорт, где гости могут воплотить в жизнь свои самые смелые фантазии. Если оригинал был снят скорее в жанре фэнтези, то продюсер Джейсон Блум в своих лучших традициях взглянул на мрачную сторону истории. В 1998 году выходил мини-сериал с Малькольмом Макдауэллом и известной по роли Шелли в «Твин Пиксе» Мэдхен Амик в главных ролях. В фильме же снялись Майкл Пенья и Люси Хейл.

Сериалы про жизнь в самоизоляции в бекмамбетовском формате скринлайф в последние дни становятся самой актуальной формой развлечения. Okko предлагает проект «Все вместе» — многосерийную комедию о том, как люди стараются поддерживать отношения и вести полноценную жизнь на карантине. Роли исполнили Юлия Топольницкая, известная по клипу группы «Ленинград» на песню «Экспонат», звезда «Физрука» Даниил Вахрушев и Рина Гришина, прославившаяся в народном хите «Кухня».

В расписании на понедельник пользователи Okko могут найти занятия на любой вкус — кулинарные курсы, образовательные лекции и физические тренировки.

Полная программа выглядит следующим образом:

Утро

9:00 — тренировка для детей 6-10 лет — максимально активная и интересная, чтобы младшая аудитория Okko, уделяя время спорту, ни на секунду не заскучала;

12:00 — оригинальный рецепт запеченного цыпленка от Яны Першиной в цикле «Готовим дома с Novikov School»;

День

14:00 — полезные советами, как эффективно работать из дома и организовать свое время, поделится руководитель «Школы дизайна» «Сбербанка» Оливер Кемпкенс;

16:00 — культуролог Анастасия Четверикова раскроет все секреты знаменитого Бэнкси и объяснит, что художник хочет сказать своими работами;

Вечер

19:00 — отечественный скринлайф-сериал «Все вместе» о жизни, дружбе и любви на карантине;

21:00 — фантастический хоррор «Остров фантазий» от продюсера Джейсона Блума о богатом владельце тропического острова, который обещает посетителям исполение их желаний;

22:00 — премьера первого сезона сериала «Страшные сказки: Город ангелов» со звездой «Игры престолов» Натали Дормер в главной роли. Действие спин-оффа «Страшных сказок» перенесется в Лос-Анджелесе 1938 года. По сюжету два детектива, расследуя убийство, сталкиваются с демонессой, способной менять обличия. Шоу доступно в подписке «Сериалы AMEDIATEKA».

Что ждет подписчиков Okko на этой неделе, можно узнать в подробном материале «Газеты.Ru».

Мультимедийный сервис Okko стартовал в 2011 году. Проект представлен на платформах Smart TV, iOS и Android, Apple TV, PlayStation 4, а также на сайте okko.tv. В числе подписок — сериалы «AMEDIATEKA», подборки российского кино и мировых блокбастеров, артхаус и детский контент.