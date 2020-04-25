Glamour лишил Регину Тодоренко звания «Женщина года» после скандального эфира

Журнал Glamour сообщил, что лишает телеведущую Регину Тодоренко ранее присвоенного звания «Женщина года» после проведения совместного прямого эфира в Instagram.

Во время недавнего эфира Тодоренко оправдывала домашнее насилие. Она заявляла, что женщины зачастую могут быть сами виноваты в том, что их бьют мужчины. После этого телеведущая подверглась критике среди пользователей интернета, которые уличили ее, что она обвиняет жертву, а не обидчика.

25 апреля журнал опубликовал официальное заявление, в котором говорится, что Тодоренко больше не носит титул «Женщина года Glamour».

«За 15 лет, которые мы с вами, вы узнали наши ценности и понимаете, что мы внимательно относимся к вашему мнению», — гласит предисловие поста журнала в Instagram.

Редакция журнала отметила, что любое насилие, в том числе и буллинг, недопустимо.

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