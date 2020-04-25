Умерла главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова

Скончалась главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова. Об этом продюсер Иосиф Пригожин написал в субботу, 25 апреля, на своей странице в Instagram.

Продюсер отметил, что Ларионова была добрейшим человеком и профессионалом своего дела, которая ушла из жизни слишком рано.

По его словам, главред преданно служила своему делу, много лет проработала на «Русском радио».

«Светлая память и искренние соболезнования родным и близким», — написал Пригожин.

Свои соболезнования под постом продюсера также выразили его супруга певица Валерия, певица Лолита Милявская и др.

Информации о месте и времени похорон Ларионовой пока не приводится.