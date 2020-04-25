Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко

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В США в возрасте 52 лет скончался актер Дмитрий Дьяченко, известный по фильму «Запретная зона» (Chernobyl Diaries, 2012). Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на семью артиста.

Как отмечается, тело актера обнаружили 22 апреля в его доме в городе Дейтона-Бич (штат Флорида). Примечательно, что до этого он несколько дне не выходил с родственниками на связь.

По данным портала, на теле Дьяченко не было зафиксировано признаков насильственной смерти. В настоящее время следователи устанавливают причину гибели актера.

Дмитрий Дьяченко родился в 1968 году в семье украинского эмигранта в США. Наибольшую популярность он получил благодаря роли Юрия в фильме «Запретная зона».