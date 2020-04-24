Боярский отказался комментировать возможное исключение из Общественного совета при МВД

Артист Михаил Боярский не стал комментировать информацию о возможном исключении из Общественного совета при МВД.

Ранее Telegram-канал «Mash на Мойке» со ссылкой на собственный источник сообщил, что вопрос о прекращении полномочий Боярского будет рассматриваться после снятия режима самоизоляции.

Сам артист не стал отвечать на вопрос корреспондента «Газеты.Ru», сославшись на сильную занятость.

Ранее Боярский оплатил два штрафа в размере трех тысяч рублей за нарушение правил парковки в центре Санкт-Петербурга. Его машина была припаркована на встречной полосе у перекрестка Невского проспекта и Большой Конюшенной улицы.

За последние шесть лет вождения актер получил всего 12 штрафов. При этом большинство штрафов Боярский получил за превышение скорости.

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