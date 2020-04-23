«Союзмультфильм» просит решить спор с Японией о правах на Чебурашку на межгосударственном уровне

Киностудия «Союзмультфильм» планирует вынести на межгосударственный уровень спор с японской компанией о правах на использование образа Чебурашки.

Об этом «Газете.Ru» сообщила председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева.

«Право на использование образа Чебурашки предыдущим руководством киностудии было предоставлено японской компании 16 лет назад. На данный момент относительно срока действия договора и его условий у российской и японской сторон существуют серьезные разногласия, поскольку мы считаем текущую версию договора недействительной. Сложность состоит в том, что текущий договор составлен согласно японскому законодательству, все разбирательства должны быть реализованы в Японии и потребуют привлечения серьезных финансовых средств. Другим вариантом решения может быть вынос вопроса о возврате прав на Чебурашку на государственный и межправительственный уровень. В любом случае, мы в ближайшее время намерены серьезно заняться вопросом возврата прав», — сказала она.

Слащева добавила, что японский мультфильм ей не понравился. По ее мнению, «Союзмультфильм» снимает в 3D гораздо качественнее.

«Если оценивать исполнение наших героев в 3D-технологии, то я в принципе отношусь к этому неплохо, но качество того, как это сделали японцы в новом эпизоде, мне совсем не понравилось. И мне очень жаль, что они считают, что у них есть право на экранизацию. Что касается Чебурашки в 3D, то в 2019 году киностудия представила короткометражный мультфильм «Переезд». Стоит отметить, что в этом фильме легендарные персонажи впервые предстали в 3D изображении и сделаны намного качественнее, чем в японском эпизоде», — посчитала она.

Ранее мультипликаторы из Японии выпустили короткометражку про Чебурашку с использованием 3D-технологий. Выход ленты приурочен к десятилетию со дня премьеры японского фильма о Чебурашке. Японская компания утверждает, что владеет правами на Чебурашку до 2023 года.

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