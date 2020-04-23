Личный водитель Бабкиной опроверг информацию о заражении коронавирусом

Личный водитель певицы Надежды Бабкиной Валерий Князев в разговоре с «Газетой.Ru» опроверг информацию о том, что он и вся его семья заразились коронавирусом.

Ранее об этом рассказал телеведущий и историк моды Александр Васильев. По словам ведущего, коронавирусом заразились также жена и сын мужчины.

«Я чувствую себя нормально, я не заражен. Мне 65 лет, я особо никуда и не выхожу, только с собакой и в магазин. Я с Бабкиной не общался с 27 числа. Я не знаю, откуда этот Васильев это все выдумал. У меня сын вообще живет отдельно. Мне с утра родственники все звонят, волнуются, а среди них есть пожилые люди, у них с сердцем плохо стало», — сказал Князев.

Сам Васильев переболел пневмонией. Он был госпитализирован в стационар в Коммунарке с двусторонним воспалением легких. По словам ведущего, два теста на коронавирус оказались отрицательными.

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