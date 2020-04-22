Представитель Заворотнюк прокомментировала сообщения о диагнозе актрисы
Официальный представитель Анастасии Заворотнюк Марина Потапова заявила, что ранее опубликованные в СМИ сообщения о диагнозе актрисы являются фейком. Об этом она сказала в беседе с газетой »Московский комсомолец».
До этого в СМИ опубликовали медицинскую справку, в соответствии с которой у артистки диагностирована глиобластома (рак мозга. — прим.ред.).
Отмечается, что на вопрос журналиста о том, является ли данная справка недостоверной, представитель Заворотнюк указала, что это так и есть.
«Конечно», — сказала Попова.
Летом 2019 года в СМИ стали появляться публикации о возможной опухоли мозга у Анастасии Заворотнюк. Официального подтверждения этой информации ни от актрисы, ни от ее родственников не было.
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