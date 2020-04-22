Представитель Заворотнюк прокомментировала сообщения о диагнозе актрисы

Официальный представитель Анастасии Заворотнюк Марина Потапова заявила, что ранее опубликованные в СМИ сообщения о диагнозе актрисы являются фейком. Об этом она сказала в беседе с газетой »Московский комсомолец».

До этого в СМИ опубликовали медицинскую справку, в соответствии с которой у артистки диагностирована глиобластома (рак мозга. — прим.ред.).

Отмечается, что на вопрос журналиста о том, является ли данная справка недостоверной, представитель Заворотнюк указала, что это так и есть.

«Конечно», — сказала Попова.

Летом 2019 года в СМИ стали появляться публикации о возможной опухоли мозга у Анастасии Заворотнюк. Официального подтверждения этой информации ни от актрисы, ни от ее родственников не было.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Медики раскрыли диагноз Анастасии Заворотнюк

— Mash: Заворотнюк идет на поправку

— Родных Заворотнюк обвинили в симуляции болезни