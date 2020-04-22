Издевательства над младенцами в «Дау» заинтересовали украинскую полицию

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Украинская полиция готовит расследование об участии младенцев в съемках фильма «Дау. Дегенерация», сообщает сайт lb.ua.

На возможные издевательства над детьми обратил внимание детский омбудсмен Николай Кулеба. Он считает, что в съемках были задействованы воспитанники украинских детских домов. «По инсайдерской информации, ребенок, игравший сына главных героев, был сиротой – его использовали для съемок, он пожил в «семье» и его вернули обратно в интернат, когда съемки завершились. Этот факт тоже нужно установить», — объяснил правозащитник, обратившийся в полицию.

Фильм «Дау. Дегенерация» – один из серии фильмов проекта «Дау», созданных российским режиссером Ильей Хржановским. Его съемки велись в Харькове с 2008 по 2011 год. Всего Хржановский работал над «Дау» 12 лет. В ноябре 2019 года Минкульт не выдал прокатные удостоверения фильмам «Дау. Наташа», «Дау. Новый человек», «Дау. Нора Сын», «Дау. Саша Валера» из-за обнаруженной в них пропаганды порнографии.

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