Яценко и Маковецкий сыграют Ивана Грозного в новом сериале

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Телеканал «Россия» показал первый тизер многосерийного фильма «Грозный» о становлении личности первого русского царя Ивана IV.

В сериале «Грозный» авторы обещают рассказать непростую историю правителя, пережившего великие победы и великие поражения. Главную роль в сериале исполняют сразу два артиста — Александр Яценко и Сергей Маковецкий.

Также в сериале снялись Евгений Цыганов, Константин Крюков, Игорь Миркурбанов, Виктор Сухоруков, Виктор Добронравов, Юрий Колокольников и др.

Режиссер сериала — Алексей Андрианов, автор телепроектов «София» и «Годунов». Дата премьеры пока не сообщается.

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