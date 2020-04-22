Яценко и Маковецкий сыграют Ивана Грозного в новом сериале
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Телеканал «Россия» показал первый тизер многосерийного фильма «Грозный» о становлении личности первого русского царя Ивана IV.
В сериале «Грозный» авторы обещают рассказать непростую историю правителя, пережившего великие победы и великие поражения. Главную роль в сериале исполняют сразу два артиста — Александр Яценко и Сергей Маковецкий.
Также в сериале снялись Евгений Цыганов, Константин Крюков, Игорь Миркурбанов, Виктор Сухоруков, Виктор Добронравов, Юрий Колокольников и др.
Режиссер сериала — Алексей Андрианов, автор телепроектов «София» и «Годунов». Дата премьеры пока не сообщается.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Disney снимает третий сезон «Мандалорца»
— Сериал «Зулейха открывает глаза» установил рекорд телеэфира