Сериал «Зулейха открывает глаза» установил рекорд телеэфира

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Сериал «Зулейха открывает глаза» Егора Анашкина с Чулпан Хаматовой поставил несколько рекордов телеэфира, сообщает пресс-служба ВГТРК.

Первые пять эпизодов сериала с отрывом возглавили Топ-20 праймовых сериалов всех каналов в 2020 году и завершающемся телесезоне, а первая серия проекта в день начала премьерного показа показала лучший старт среди всех сериалов со средней долей 21,4% и рейтингом 7,9%.

Роман Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза» был опубликован в 2015 году, получил литературные премии «Большая книга», «Книга года» и «Ясная поляна». Переведен на 34 языка мира. По сюжету книги и снятого по ней сериала, зимой 1930 года у татарской крестьянки Зулейхи убивают мужа, а ее саму ссылают в Сибирь.

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