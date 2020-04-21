Спектакль о 15 героях в изоляции и секреты гениальности спортсменов в Okko

Онлайн-кинотеатр Okko анонсировал программу на четверг, 23 апреля.

Экспериментальная постановка «Реверс» в Московском театре мюзикла познакомит с последними тенденциями авангардного театра. Два года назад режиссеры Ирина Дрожжина и Андрей Кольцов вместе с канадским хореографом Деброй Браун поставили спектакль, объединивший элементы акробатики, циркового искусства и оригинальной хореографии. Согласно сюжету необычной постановки, 15 героев оказываются в замкнутом пространстве и пытаются выбраться наружу, демонстрируя свои самые прекрасные и самые низкие качества.

Также к просмотру предлагается отечественный фильм «Счастье в конверте», вышедший в кинотеатрах 12 марта. Семейная лента режиссера Светланы Сухановой состоит из трех трогательных историй о любви, дружбе, вере в мечту, связи поколений и секретах счастья в современном мире.

Полная программа дня выглядит следующим образом:

Утро

9.00 — документальный фильм «Эрмитаж. Сокровища нации» режиссера Ники Стрижак, посвященный шедеврам второго по величине художественного музея в мире;

12.00 — исследование секретов гениальности великих спортсменов «В поисках величия». Документальный фильм американского режиссера Гейба Польски с участием Уэйна Грецки, Пеле, Джерри Райса, Мухаммада Али, Серены Уильямс, Майкла Джордана и других представлен эксклюзивно в Okko.

День

14.00 — тренировка «Дэнс-микс. Сальса» в рамках проекта #ФитнесПротивВируса, основанная на движениях популярного латиноамериканского танца;

16.00 — рецепт сочных ванильно-клубничных капкейков с начинкой от шеф-кондитера Полины Кошелевой из серии видеоуроков «Готовим дома с Novikov School».

Вечер

19.00 — трансляция экспериментального спектакля «Реверс» от Ирины Дрожжиной, Андрея Кольцова и Дебры Браун с возрастным ограничением 12+;

21.00 — карельская сказка «Невеста-мышь» в исполнении поэта Максима Замшева, которая учит не делать преждевременных выводов о чьих-либо возможностях;

22.00 — семейная комедия «Счастье в конверте», состоящая из трех удивительных историй о поисках счастья, секрет которого скрыт в душе каждого человека.

Что ждет подписчиков Okko на этой неделе, можно узнать в подробном материале «Газеты.Ru».

Онлайн-кинотеатр Okko стартовал в 2011 году. Проект представлен на платформах Smart TV, iOS и Android, Apple TV, PlayStation 4, а также на сайте okko.tv. В числе подписок — сериалы «Амедиатеки», подборки российского кино и мировых блокбастеров, артхаус и детский контент.