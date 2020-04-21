«Мистер Биг» из «Секса в большом городе» побрился наголо
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Актер Крис Нот опубликовал в Instagram новое селфи, на котором предстал с побритой наголо головой.
Решение избавиться от волос он принял во время самоизоляции, связанной с пандемией коронавируса. «Я решил, что возиться с волосами на карантине — это чересчур», — подписал кадр Нот.
65-летний Крис Нот наиболее известен по роли Мистера Бига в телесериале «Секс в большом городе». Мистер Биг — мужчина мечты главной героини шоу Кэрри Брэдшоу. В полнометражном «Сексе в большом городе» Брэдшоу и Биг женятся после того, как их свадьба чуть не сорвалась.
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