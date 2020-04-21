Первый за 10 лет сезон «Смешариков» получил дату премьеры

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Новый сезон детского мультсериала «Смешарики» выйдет 18 мая — через десять лет после выхода предыдущего.

Всего в снятом в формате 2D новом сезоне будет 52 эпизода, рассказывающих о приключениях Нюши, Бараша, Лосяша и других круглых персонажей. Перед премьерой, 27 апреля выйдет и четвертый сезон анимационного проекта «Малышарики» — про младших героев вселенной «Смешариков».

Новые сезоны «Малышариков» и «Смешариков» будут доступны подписчикам онлайн-кинотеатра «КиноПоиск HD».

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