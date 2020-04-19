На «Писающего мальчика» в Брюсселе надели медицинскую маску

На скульптуру «Писающего мальчика» в Бельгии надели медицинскую маску на фоне пандемии коронавируса, сообщает Reuters.

Стоит отметить, что «Писающий мальчик» или «Маннекен-Пис» — это одна из наиболее известных достопримечательностей бельгийской столицы — Брюсселя.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Всего в мире инфицированы более 2,3 млн человек, выздоровели более 606 тыс. пациентов, а скончались — 161 268.

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