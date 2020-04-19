Друг Надежды Бабкиной рассказал о состоянии артистки

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Состояние народной артистки РСФСР, певицы Надежды Бабкиной улучшилось за последние дни, сообщил музыкант Евгений Гор на своей странице в Instagram.

«Всю эту неделю она уже в полном сознании, самостоятельна, находится вне реанимации, без ИВЛ и других поддерживающих средств», — написал Гор.

Он добавил, что Бабкина быстро идет на поправку и вскоре «будет в строю».

Ранее СМИ сообщали, что Бабкина больше недели была на искусственной вентиляции легких и в медикаментозной коме. Народную артистку РСФСР, руководителя театра «Русская песня» Надежду Бабкину госпитализировали с пневмонией 6 апреля.

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