Продюсер «Ласкового мая» обвинил Валерия Леонтьева в краже песни

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Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин рассказал о своих непростых отношениях с композитором Юрием Чернавским и певцом Валерием Леонтьевым в новом посте в Instagram.

По словам Разина, Леонтьев перекупил у композитора и исполнил в 1997 году песню «Эльдорадо», которая ранее вышла на альбоме у Разина. «Леонтьев знал о том, что я ее купил, что вышел альбом, из-за этого он с ним (Чернавским. — ред.) не разговаривал пять лет. А потом берет и подло, как вор, перекупает ее у Чернавского. Это ли не воровство? Я называю это просто кидалово», — сказал он, добавив, что подавать в суд не собирается.

Валерий Леонтьев пока не комментировал претензии Андрея Разина.

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