Леонид Агутин споет, а Кристен Стюарт самоизолируется на дне океана в Okko

Онлайн-кинотеатр Okko анонсировал программу на субботу, 18 апреля.

Сегодня на сервисе можно будет посмотреть научно-фантастический хоррор «Под водой» с Кристен Стюарт и Венсаном Касселем. По сюжету группа инженеров-механиков пытается выбраться с разрушающейся бурильной станции на дне Марианской впадины — там произошло землетрясение. Однако герои обнаруживают, что все спасательные капсулы уже запущены, а связи с поверхностью нет. Вскоре они выясняют, что причина аварии была куда более зловещей.

Еще одна премьера — итальянский сериал «Дьяволы», триллер про команду трейдеров крупного инвестиционного банка, которые неожиданно раскрывают крупнейший финансовый заговор. Главную роль в проекте исполнил звезда «Анатомии страсти» Патрик Демпси.

Также в Okko будет доступна подборка лучших фильмов о путешествиях, составленная журналистом и телеведущим Михаилом Кожуховым. В нее, в частности, вошли картины «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» Терри Гиллиама, «Римские каникулы» Уильяма Уайлера, «Трудности перевода» Софии Копполы, «Пляж» Дэнни Бойла, «Поезд на Дарджилинг» Уэса Андерсона и другие ленты.

Вечером Леонид Агутин и группа «Эсперанто» сыграют онлайн-концерт в рамках проекта Okko и Сбербанка «Шоу ON!». В перерывах между песнями будут ответы на вопросы зрителей, а в конце прямой трансляции музыкант выберет нескольких авторов, чтобы наградить их призами от Okko.

Полная программа выглядит следующим образом:

10:00 — занятие домашней силовой тренировкой из цикла онлайн-уроков для пользователей всех возрастов #ФитнесПротивВируса, который курируют специалисты с многолетним опытом;

12:00 — подборка из 27 лучших фильмов о путешествиях по мнению журналиста и телеведущего Михаила Кожухова;

14:00 — рецепт крем-супа из цветной капусты с трюфельным маслом от шеф-повара Андрея Четвертнова — из серии видеоуроков «Готовим дома с Novikov School»;

15:00 — семейный мультфильм «Тролли: Мировой тур» — продолжение хита про разноцветных малышей, которые души не чаят в музыке;

17:00 — онлайн-концерт Леонида Агутина в рамках проекта «Шоу ON!»;

19:00 — итальянский сериал «Дьяволы» — про трейдеров, которые раскрывают масштабный финансовый заговор;

22:00 — премьера сай-фай-хоррора «Под водой» с Кристен Стюарт и Венсаном Касселем — про инженеров, которые пытаются выбраться со дна Марианской впадины.

Что ждет подписчиков Okko на этой неделе, можно узнать в подробном материале «Газеты.Ru».

Мультимедийный сервис Okko стартовал в 2011 году. Проект представлен на платформах Smart TV, iOS и Android, Apple TV, PlayStation 4, а также на сайте okko.tv. В числе подписок — сериалы «Амедиатеки», подборки российского кино и мировых блокбастеров, артхаус и детский контент.