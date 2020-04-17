Вася Ложкин объяснил облет Ярославля на вертолете с его картиной «Изыди, вирус окаянный»

Художник Вася Ложкин рассказал, что его «антивирусная» картина «Изыди, вирус окаянный!» не спасет от коронавируса, однако понадеялся, что облет Ярославля и Костромы на вертолете с этой картиной поднимет настроение людям.

«Это не связано с религиозной темой. Скорее это даже какой-то языческий обряд. Эта картина – как оберег, отгоняющий злых духов. Сама картина спасти никого не может, конечно. С другой стороны, в условиях эпидемии очень важен хороший иммунитет. А иммунитет портится от плохого настроения, а со стрессом надо бороться юмором. Нам же нельзя гулять, дышать свежим воздухом. Поэтому только юмором спасаемся от стрессов и укрепляем таким образом иммунитет», — пояснил он «Газете.Ru».

При этом художник признался, что идея полета его удивила.

«Я, честно говоря, этим людям с вертолетом очень удивился. С другой стороны, мне показалось это забавным. Они меня звали, но я не смог», — заключил Ложкин.

Ранее сообщалось, что картина Ложкина «Изыди, вирус окаянный!» облетела на частном вертолете Кострому и Ярославль. По словам организаторов акции, они хотели поделиться с людьми позитивом.

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