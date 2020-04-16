Умер актер из фильма «Рэмбо»

Американский актер Брайан Деннехи, сыгравший роль шерифа Тисла в фильме «Рэмбо: Первая кровь», умер в возрасте 81 года, передает AP News.

По словам представителя актера, Деннехи скончался в среду, 15 апреля, в американском штате Коннектикут.

Он сообщил, что актер умер от естественных причин.

Деннехи выиграл две премии «Тони», «Золотой глобус» и шесть раз был номинирован на премию «Эмми». Помимо первой части серии фильмов о Джоне Рэмбо, он играл в таких фильмах, как «Иллюзия убийства», «Три дня на побег», «Смерть коммивояжера» и других картинах.