Дима Билан впервые даст онлайн-концерт

<img src="//img.gazeta.ru/files3/697/13050697/bi-pic905-895x505-77898.jpg">

Дима Билан впервые выступит с онлайн-концертом, в котором представит специальную программу.

Победитель «Евровидения» и единственный в истории обладатель 19 тарелок Муз-ТВ исполнит свои лучшие хиты. Зрители также смогут общаться в общем чате трансляции.

Дима Билан должен был вернуться к концертной деятельности после перенесенной операции в марте, однако пандемия коронавируса помешала ему.

Концерт Билана пройдет 18 апреля в 19:00 в Яндекс.Эфире.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Дима Билан обратился к Анастасии Заворотнюк

— Билан перенес концерт из-за обострения болезни

— Дима Билан перенес очередную операцию на ноге