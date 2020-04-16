Дима Билан впервые даст онлайн-концерт
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Дима Билан впервые выступит с онлайн-концертом, в котором представит специальную программу.
Победитель «Евровидения» и единственный в истории обладатель 19 тарелок Муз-ТВ исполнит свои лучшие хиты. Зрители также смогут общаться в общем чате трансляции.
Дима Билан должен был вернуться к концертной деятельности после перенесенной операции в марте, однако пандемия коронавируса помешала ему.
Концерт Билана пройдет 18 апреля в 19:00 в Яндекс.Эфире.
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