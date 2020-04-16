Алла Пугачева показала, как выглядит после дня рождения
Певица Алла Пугачева показала первое после празднования 71-летия селфи.
Снимок, на котором она широко улыбается, артистка опубликовала в Instagram. «Жива, здорова, счастлива! Пошла на 8-й десяток. Спасибо всем за поздравления!» — написала она. Одним из первых на публикацию отреагировал друг и коллега Пугачевой по сцене Игорь Николаев — он оставил в комментариях эмоджи в виде сердечка.
В 2020 году из-за режима самоизоляции Алле Пугачевой пришлось праздновать день рождения дома в компании детей Гарри и Лизы и мужа — шоумена Максима Галкина.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Петров поздравил празднующую 71-летие Пугачеву и назвал великой русской женщиной
— Разин предрек Пугачевой и Галкину нищету
— Пугачева и Галкин показали новый семейный портрет с подросшими детьми