Алла Пугачева показала, как выглядит после дня рождения

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Певица Алла Пугачева показала первое после празднования 71-летия селфи.

Снимок, на котором она широко улыбается, артистка опубликовала в Instagram. «Жива, здорова, счастлива! Пошла на 8-й десяток. Спасибо всем за поздравления!» — написала она. Одним из первых на публикацию отреагировал друг и коллега Пугачевой по сцене Игорь Николаев — он оставил в комментариях эмоджи в виде сердечка.

В 2020 году из-за режима самоизоляции Алле Пугачевой пришлось праздновать день рождения дома в компании детей Гарри и Лизы и мужа — шоумена Максима Галкина.

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