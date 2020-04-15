Том Хэнкс сдал кровь для вакцины от коронавируса

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Актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон стали донорами крови для разработки вакцины от коронавируса, передает Independent.

Антитела к коронавирусу в составе их крови после перенесенной болезни могут помочь ученым в создании вакцины.

О том, что Хэнкс с женой заразились коронавирусом, стало известно в марте. Сейчас они здоровы и могут обладать иммунитетом к вирусу.

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