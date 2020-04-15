Сергей Шнуров заявил о заражении коронавирусом
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Лидер рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров во время прямого эфира в Instagram футболиста Александра Кержакова заявил, что болен коронавирусом.
Он предупредил Кержакова, что не стоит приезжать к нему на дачу. Сейчас музыкант самоизолировался в Санкт-Петербурге и сам ходит за продуктами, пряча лицо за маской и очками.
Музыкант посмеялся о том, что мог бы обновить состав Госдумы, заразив депутатов коронавирусной инфекцией. Он в шутку предложил ворваться на заседание и начать на всех плевать.
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