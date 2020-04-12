Представитель Булановой назвал причину ее госпитализации

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Певица Татьяна Буланова во время выступления, 2016 год Певица Татьяна Буланова во время выступления, 2016 год
Певица Татьяна Буланова во время выступления, 2016 год
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Певица Татьяна Буланова была госпитализирована с микроинсультом, заявил ее представитель Константин Сергеев. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Сергеева, состояние артистки оценивается как стабильное, она чувствует себя лучше. В настоящее время Буланова находится под наблюдением врачей.

Ранее сообщалось, что Татьяна Буланова была доставлена в больницу в Санкт-Петербурге из-за проблем с сердцем.

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