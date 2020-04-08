Бекмамбетов снимет в США смартфон-версию «Ромео и Джульетты»
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Тимур Бекмамбетов и Игорь Цай станут продюсерами американской киноверсии пьесы Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта» в формате screenlife, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Базелевс».
В screenlife-формате действие фильма разворачивается на экране смартфона или компьютера. Режиссером картины R#J станет Кэри Уильямс. Ромео сыграет Камерон Энджелс, Джульетту — актриса Франческа Ноэль.
Экранизация «Ромео и Джульетты» станет первым проектом компании Interface Films, которая сосредоточится на создании фильмов в формате screenlife.
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