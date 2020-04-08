Художники нарисовали в Подмосковье огромное сердце в поддержку врачей
Российские художники Илья и Максим Демченко поблагодарили всех врачей за ежедневную работу по борьбе с коронавирусом. Они нарисовали в поле недалеко от подмосковного Подольска руки, которые держат огромное сердце, сообщает телеканал «360».
Рисунок имеет размер примерно 50 на 25 метров. Художники также написали над ним на площади 30 метров — «Спасибо врачам». Стоит отметить, что их произведение можно заметить с высоты птичьего полета.
В интервью сайту kp.ru авторы признались, что на создание сердца их вдохновили примеры по всему миру. Всего на рисунок они потратили около четырех часов. «Мы уже не в первый раз делаем подобные вещи», — признался Илья Демченко.
По последним данным, число инфицированных в мире превысило 1,4 млн человек, при этом выздоровели более 308 тыс. человек, а умерли — 83 090.
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