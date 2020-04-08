Врач Мясников рассказал о шансах Надежды Бабкиной на выздоровление

<img src="//img.gazeta.ru/files3/177/13039177/RIAN_5991063.HR-pic905-895x505-45386.jpg">

Врач и шоумен Александр Мясников в эфире передачи Андрея Малахова «Прямой эфир» прокомментировал диагноз певицы Надежды Бабкиной.

Сейчас она находится в больнице в состоянии искусственной комы — это сделано, чтобы аппарат искусственной вентиляции легких работал эффективно. «Нам нужно надеяться, что она в скором времени выздоровеет. Она активная, здоровая, без каких-то тяжелых факторов риска», — цитирует РИА «Новости» Мясникова, оценившего шансы Бабкиной на выздоровление.

Ранее сообщалось, что пневмония у Бабкиной не вызвана коронавирусом.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Надежда Бабкина находится в медикаментозной коме

— Лещенко ждет переоценки ценностей после пандемии коронавируса

— У Надежды Бабкиной нет коронавируса