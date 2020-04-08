Никас Сафронов попал в аварию в центре Москвы в день рождения

Советский и российский художник Никас Сафронов попал в ДТП в центре столицы в первые часы своего дня рождения, 8 апреля. Об этом он рассказал «Пятому каналу».

Художник вместе с братом, который находился за рулем автомобиля, поздно вечером отправился в магазин, чтобы купить все необходимое для празднования. Их машина остановилась на очередном светофоре, и когда они собирались трогаться, в них на большой скорости врезался автомобиль каршеринга.

По словам художника, авария произошла из-за того, что водитель такси уснул за рулем и врезался в автомобиль каршеринга, который затем отбросило в его машину.

Сафронов уточнил, что в результате случившегося госпитализировали молодого человека и девушку, которые были в каршеринговом автомобиле. У художника был поврежден палец, зуб и разбита губа.

В середине сентября 2019 года Сафронов попал в ДТП в Барвихе.

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