СМИ: Надежда Бабкина находится в тяжелом состоянии
close
Певица Надежда Бабкина находится в тяжелом состоянии, сообщает «5 канал» со ссылкой на собственные источники.
Утверждается, что певице диагностировали двухстороннюю пневмонию и обострение хронических заболеваний. Надежде Бабкиной проводится искусственная вентиляция легких.
По данным Telegram-канала Mash, в Роспотребнадзоре рассказали, что первый тест на коронавирус 70-летней певицы оказался положительным.
Официальных данных о том, заражена ли певица коронавирусом, пока нет.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Лев Лещенко рассказал о лечении от коронавируса
— СМИ: врачи ввели Надежду Бабкину в искусственную кому из-за пневмонии
— Николай Цискаридзе не подтвердил наличие коронавируса у Надежды Бабкиной