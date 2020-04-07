СМИ: Надежда Бабкина находится в тяжелом состоянии

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Певица Надежда Бабкина находится в тяжелом состоянии, сообщает «5 канал» со ссылкой на собственные источники.

Утверждается, что певице диагностировали двухстороннюю пневмонию и обострение хронических заболеваний. Надежде Бабкиной проводится искусственная вентиляция легких.

По данным Telegram-канала Mash, в Роспотребнадзоре рассказали, что первый тест на коронавирус 70-летней певицы оказался положительным.

Официальных данных о том, заражена ли певица коронавирусом, пока нет.

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