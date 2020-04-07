Сальма Хайек рассказала о первой в своей карьере роли супергероини

Голливудская актриса Сальма Хайек рассказала о съемках в супергеройском фильме Marvel «Вечные» Хлои Чжао, передает flickeringmyth.com.

Хайек посмеялась над тем, что в 53 года наконец сыграла супергероиню. «Я играю Аяк, лидершу супергероев, и это люди, которых вы себе и представить не могли. Кроме Анджелины Джоли, Анджелина рождена быть супергероиней», — поделилась она.

Также в фильме снимаются Ричард Мэдден, Кумэйл Нанджиани, Кит Харингтон и др.

Премьера «Вечных» перенесена с ноября 2020 года на февраль 2021 года из-за вспышки коронавируса.

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