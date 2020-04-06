Вера Полозкова стала многодетной матерью

Популярная поэтесса Вера Полозкова сообщила в Instagram о рождении дочери Арины.

По словам матери, девочка родилась ростом 53 см, весом 3560 кг.

Это уже третий ребенок 33-летней поэтессы. У Полозковой есть двое сыновей — Федор и Савва. О расставании с их отцом, музыкантом Александром Бганцевым, она рассказывала в социальных сетях в 2019 году.

Ранее она опубликовала несколько снимков с округлившимся животом и призналась, что ждет девочку.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Полозкова: Евтушенко непрерывно над чем-то работал

— Поэт Вера Полозкова отказалась от участия в Bookmarket в знак солидарности с Дианой Арбениной.