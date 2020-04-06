Скончалась актриса Ширли Дуглас

Скончалась канадская актриса Ширли Дуглас. Об этом сообщил ее сын, актер Кифер Сазерленд на своей странице в Twitter.

Дуглас кончалась в возрасле 86 лет в результате осложнений после пневмонии, которая не была связана с коронавирусом.

«Моя мама была необыкновенной женщиной, которая прожила невероятную жизнь», — написал Сазерленд.

Дуглас известна по роли миссис Страч в фильме «Лолита» режиссера Стэнли Кубрика. Кроме того, она сыграла фильмах «Масмер», «Связанные насмерть», «Ищите женщину» и других.