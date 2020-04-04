Заворотнюк впервые за время болезни ответила подписчикам

Актриса Анастасия Заворотнюк впервые вышла на связь с подписчиками в Instagram за время своей тяжелой болезни. Она ответила на комментарии под публикацией на странице своей группы поддержки.

Публикация приурочена к прошедшему дню рождения актрисы. В комментариях многие подписчики оставили свои пожелания скорейшего выздоровления. В частности, среди комментаторов была жена певца Стаса Михайлова Инна, которой Заворотнюк ответила со своего личного аккаунта в социальной сети.

«Инна, огромное спасибо вам и Стасу за внимание и такое теплое поздравление! Мне было очень приятно. Ваша Настя», – написала актриса.

Завортнюк ответила также на комментарии других звезд шоу-бизнеса, среди которых Дима Билан, Денис Клявер и Зара.

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