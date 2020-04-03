Маша Распутина опровергла слухи о пропавшей дочери

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Певица Маша Распутина опровергла слухи о том, что ее 19-летняя дочь Мария могла пропасть.

В беседе с изданием «СтарХит» она отреагировала на жалобы подруги девушки Кристины о том, что Мария якобы не выходит на связь. По словам Распутиной, у ее дочери все хорошо, она соблюдает режим самоизоляции в связи с пандемией коронавируса. «Я действительно читала сообщение девушки, разыскивающей мою дочь. В возрасте Маши всякое случается. Быть может, она просто не хочет общаться с этой подругой, поэтому не выходит с ней на связь», — предположила звезда. Сама певица в самоизоляции занимается спортом, читает книги и смотрит турецкие сериалы.

Мария — дочь Маши Распутиной от брака с Виктором Захаровым.

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