Netflix заморозил съемки сериала по Resident Evil
Стриминговая платформа Netflix приостановила съемки сериала по мотивам видеоигр серии Resident Evil, передает портал Moviewebhttps://movieweb.com/.
Работа над сериалом должна была стартовать летом 2020 года, шоу должны были снимать Netflix и Constantine Film.
Когда теперь начнутся съемки — неизвестно.
Первую игру серии Resident Evil в жанре survival-horror (ужастик с элементами выживания) компания Capcom выпустила в 1996 году.
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