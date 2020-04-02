Netflix заморозил съемки сериала по Resident Evil

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Стриминговая платформа Netflix приостановила съемки сериала по мотивам видеоигр серии Resident Evil, передает портал Moviewebhttps://movieweb.com/.

Работа над сериалом должна была стартовать летом 2020 года, шоу должны были снимать Netflix и Constantine Film.

Когда теперь начнутся съемки — неизвестно.

Первую игру серии Resident Evil в жанре survival-horror (ужастик с элементами выживания) компания Capcom выпустила в 1996 году.

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