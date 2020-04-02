Российский сериал «Эпидемия» о смертельном вирусе вошел в европейский рейтинг

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Российский сериал «Эпидемия» Павла Костомарова вошел в рейтинг ярких проектов Fresh TV Fiction швейцарской исследовательской компании The WIT, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Экспоконтент».

«Эпидемия» была представлена на международном рынке контента MIPTV в Каннах, который в 2020 году из-за пандемии коронавируса проходит онлайн. Российский проект о смертельном вирусе был отобран в онлайн-конференцию Fresh TV Fiction, организованную международной исследовательской компанией The Wit и ее главой Вирджинией Мауслер. В рейтинг ежегодно входят самые заметные на мировом рынке сериалы.

Сериал был снят по мотивам романа Яны Вагнер «Вонгозеро». Премьера шоу состоялась в 2019 году на платформе Premier.

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