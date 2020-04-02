Новая песня Земфиры набрала 200 тыс. прослушиваний за первые сутки
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Первая за последние 1,5 года песня рок-певицы Земфиры собрала на Youtube более 200 тыс. прослушиваний за первые сутки после публикации.
Премьера лирической песни «Крым» состоялась 1 апреля. Как сообщает «Рен ТВ», «Крым» войдет в саундтрек фильма Ренаты Литвиновой «Северный ветер».
В ноябре 2019 года на концерте в Дубае Земфира представляла премьеры песен Abuse и Goodbye, но официальных релизов этих треков не было. Последней выпущенной песней артистки считается вышедшая в сентябре 2018 года композиция «Джозеф».
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