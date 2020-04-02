Новая песня Земфиры набрала 200 тыс. прослушиваний за первые сутки

<img src="//img.gazeta.ru/files3/327/12544327/RIAN_5604349.HR-pic905-895x505-46654.jpg">

Первая за последние 1,5 года песня рок-певицы Земфиры собрала на Youtube более 200 тыс. прослушиваний за первые сутки после публикации.

Премьера лирической песни «Крым» состоялась 1 апреля. Как сообщает «Рен ТВ», «Крым» войдет в саундтрек фильма Ренаты Литвиновой «Северный ветер».

В ноябре 2019 года на концерте в Дубае Земфира представляла премьеры песен Abuse и Goodbye, но официальных релизов этих треков не было. Последней выпущенной песней артистки считается вышедшая в сентябре 2018 года композиция «Джозеф».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Земфира выпустила песню «Крым»

— Земфира представила новые композиции на концерте в Дубае

— Земфира записала кавер на песню Цоя