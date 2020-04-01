Песня Слепакова о коронавирусе за сутки набрала больше 2 млн просмотров
Видеоролик Семена Слепакова на песню «Вирусная» за сутки после публикации на YouTube набрал 2,3 млн просмотров.
Песню юморист записал в режиме онлайн-конференции с коллегами-музыкантами. В тексте песни он сравнивает влияние на жизнь россиян пандемии коронавируса с другими проблемами, которые волновали соотечественников раньше, и просит болезнь уйти в нецензурной форме.
В комментариях слушатели в шутку просят сделать «Вирусную» временным гимном России.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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