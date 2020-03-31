Рианна планирует стать многодетной матерью

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Певица Рианна в интервью британскому Vogue рассказала, что в ближайшие 10 лет заведет троих-четверых детей.

Она уточнила, что многодетной матерью станет независимо от того, встретит ли подходящего мужчину. «Роль матери принижают, если в жизни детей нет отца. Но единственное, что нужно — это счастье, здоровые отношения между родителем и ребенком. Чтобы воспитать дитя, нужна только любовь», — размышляет Рианна.

Пока детей у певицы нет. Ранее СМИ сообщали, что Рианна после долгого романа рассталась со своим бойфрендом, саудовским бизнесменом Хассаном Джамилем.

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